Begraafrechten in voormalig Zederik stijgen bijna 1000 euro

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft de begraafrechten geharmoniseerd. Vanaf 1 januari 2020 gelden in de drie voormalige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik dezelfde tarieven. Voor het vroegere Zederik betekent dit een forse stijging van de kosten van ongeveer 31 procent.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft in de afgelopen periode diverse aspecten van het begraafplaatsbeheer en -beleid onder de loep genomen. Doel was om het beleid van de drie voormalige gemeenten gelijk te trekken.

Bij de vergelijking van de tarieven is geconstateerd dat in de opbouw van de tarieven grote verschillen zitten. Met name de toerekening van het onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen. Vervolgens is een berekening gemaakt voor de tarieven voor 2020. De nieuwe tarieven zijn gerelateerd aan de lasten zoals personeelskosten, kapitaalslasten, overhead, enzovoorts.

Het begraven kost in Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 4085 euro. Voor inwoners van Vianen verandert er het minst. Zij betaalden twee jaar geleden 4097 euro voor een begrafenis en gaan er dus iets op vooruit. In Leerdam was het tarief 3957 euro. Dat is nu ook 4085 euro. In Zederik was het tarief twee jaar geleden nog 3098 euro. Daar is de grootste kostenstijging te zien: van 32 procent oftewel bijna 1000 euro.

Met het nieuwe bedrag van 4085 euro zijn de tarieven 46% kostendekkend. Dat betekent dat niet alle kosten in rekening worden gebracht door de gemeente Vijfheerenlanden.

Voor de uitgifte van een nieuw particulier urnengraf wordt in Vijfheerenlanden nu 1530 euro gerekend. Dat is iets goedkoper dan voorheen de kosten waren in Vianen, Leerdam en Zederik.

Voor de gehele gemeente gelden nu gelijke tarieven. "Dit neemt ongelijkheid weg tussen de kernen", meldt woordvoerder Indira Scholtmeijer van de gemeente Vijfheerenlanden. "De gemeente heeft daarnaast bewust aandacht besteed aan het in beperkte mate stijgen van de tarieven, zodat de begraaflasten voor alle inwoners en gebruikers van de begraafplaatsen te dragen zijn en niet hoger zijn dan de omliggende gemeenten."