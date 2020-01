Creatief met papier bij Paper-Tree in Lexmond

LEXMOND • Barbara van den Boom uit Lexmond droomde van een plek waar mensen zomaar kunnen binnenlopen en samen met anderen creatief bezig kunnen zijn. Ze creëerde zelf zo'n gezellige werkplaats en doopte het: creatief atelier Paper-Tree.

In februari start Barbara met het verzorgen van workshops, in de verbouwde garage naast haar huis aan de Kortenhoevendijk. In het midden plaatste ze een grote tafel waar bezoekers kunnen aanschuiven. Omringd door stapeltjes kleurig papier, een rek met zelfgemaakte 3D-kaarten en andere materialen vertelt ze: "Ik wilde een plek creëren waar je even weg bent van de drukte; het kan zo ontspannend zijn om iets creatiefs te doen. Mensen kunnen eigen stempels meebrengen en uitleg krijgen."

Stempels

Ze maakte van haar hobby haar beroep. "Sinds een jaar ben ik demonstratrice van Stampin' Up, een Amerikaans knutselmerk. Nu heb ik ook een atelier waar bezoekers aan de slag kunnen met de materialen van dit merk. Er zijn onder andere stempels met een pons of stans, zodat je vormen uit het papier kunt snijden. Het papier en karton hebben kleuren die met elkaar corresponderen."

Workshops thuis

Barbara verzorgt ook workhops bij mensen thuis. "De gastvrouw nodigt vrienden, familie en kennissen uit en samen maken we er een leuke middag of avond van. Ik laat zien wat we bieden en we gaan aan de slag. We maken bijvoorbeeld een label, kaartje of doosje. Een persoonlijke kaart is zoveel leuker voor de ontvanger dan een e-mailtje." De Lexmondse hoopt dat haar atelier een ontmoetingsplaats wordt.

Inschrijven

Wie wil deelnemen aan een workshop, kan zelf een groepje samenstellen en in overleg met Barbara een datum plannen. "Maar ik zet ook data op mijn blog, daar kunnen mensen inschrijven. Een workshop duurt gemiddeld twee uur. Verder kunnen mensen tijdens openingstijden voor 3 euro iets maken met stempels. Een kaartje maken kan voor 5 euro, dan krijg je ook een kop koffie. Ook buiten de workshops om leg ik graag technieken uit."

Openingstijden

Op maandag ben ik open van 13.00 tot 15.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur, op woensdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Kinderen zijn welkom - ook voor hun feestje - onder begeleiding van een volwassene.

Opening

Op zaterdag 25 januari is de officiële opening. Bezoekers kunnen een 'make & take' maken. Meer op: www.paper-tree.nl.