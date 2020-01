Verslag over inburgering bij Passage Meerkerk

MEERKERK • Bij Passage Meerkerk hebben Meli Loes en Maria uit Indonesië, Ingrid uit Zuid-Afrika en Winnie uit Rwanda uit eigen ervaring verteld hoe moeilijk het is om in te burgeren in Nederland.

Gemiddeld waren ze drie jaar bezig om alle examens te halen. Wanneer ze die niet haalden, volgde een boete of moesten ze terug naar eigen land. Deze dames hebben het allemaal gehaald door lessen bij de bibliotheek in Leerdam.