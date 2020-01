Horeca Innovatie Award voor nieuw 'Ammers' product: The Lucky Cup

GROOT-AMMERS • Met The Lucky Cup, een koffiekopje gemaakt van koffiedik, wonnen Lisanne Addink-Dölle en Remco Addink uit Groot-Ammers maandag de Horeca Innovatie Award in de categorie Concepts & Design.

Nederlanders drinken met elkaar zo'n 18 miljard kopjes en daarbij ontstaat elk jaar 300 miljoen kilo koffiedik. Veel daarvan komt terecht in de vuilverbranding. Coffee Based, een initiatief van Lisanne Addink-Dölle en Remco Addink, heeft als doel dit materiaal beter te benutten. "Met onze Koffie Recycle Service zamelen we koffiedik in en vervolgens maken we er producten van."

Eind 2019 slaagden de Alblasserwaardse ondernemers erin een materiaal te ontwikkelen dat vaatwasserbestendig, hittebestendig en voedselveilig is. "Ideaal materiaal dus om een koffiekopje van te maken. In samenwerking met You Lucky Bird zijn we gekomen tot het ultieme kopje; The Lucky Cup."

Voor ieder verkocht kopje gaat daarnaast een financiële bijdrage naar een schoolproject voor kinderen van Ethiopische koffieboeren.

Horecava

The Lucky Cup werd maandag gelanceerd tijdens de horecabeurs Horecava in de RAI in Amsterdam en wist daar meteen een prijs in de wacht te slepen. The Lucky Cup won de Horecava Innovatie Award in de categorie Concepts & Design.

De jury van deze categorie bestempelt The Lucky Cup als grote winnaar. 'The Lucky Cup is een zeer doordacht en duurzaam totaal concept. Aan het einde van de keten wordt er een circulaire oplossing geboden voor een enorme berg koffieafval middels een zeer hoogwaardig product dat geheel is doorontwikkeld én aan het begin van de koffieketen wordt er structureel geïnvesteerd in de educatie van de koffieboeren van morgen', aldus de jury.