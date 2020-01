Doe Mee Molenlanden benieuwd naar rol Gorinchem als centrumgemeente

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de wijze waarop Gorinchem invulling probeert te geven aan haar rol als centrumgemeente.

De burgemeester van Gorinchem sprak tijdens haar nieuwjaarsreceptie over samenwerking met de regio. "We stonden met de rug naar de regio en hebben daardoor kansen gemist. Gorinchem is niet gebaat bij een isolement en moet nog meer investeren in de regio."

"Een prima intentie die de oud-burgemeester van Gorinchem, de heer IJssels in 2006 ook al uitsprak", meldt Berend Buddingh' van Doe Mee Molenlanden. "Blijkbaar een lastig te realiseren opgave voor deze gemeente. Daarom is het interessant om te weten wat de lusten en lasten zijn voor een zogenaamde centrumgemeente en of er alternatieven mogelijk zijn."

De fractie van Doe Mee wil weten wat de rol van centrumgemeente nu werkelijk inhoudt. De regio waarvan Gorinchem centrumgemeente wil zijn, bestaat nu uit nog maar twee gemeenten: Gorinchem en Molenlanden.

Doe Mee Molenlanden wil weten wat de criteria zijn om centrumgemeente te worden. "Is grootte daarin ook een voorwaarde?" Daarnaast wil Doe Mee weten wat eigenlijk de taken zijn van een centrumgemeente in het algemeen en die van de gemeente Gorinchem in het bijzonder. Ook is de partij benieuwd naar de uitkering vanuit het gemeentefonds voor de gemeente Gorinchem betreffende haar taken als centrumgemeente. Daarnaast wil Doe Mee weten wie toeziet op de uitvoering van de centrumtaken van een centrumgemeente. "Zijn er ook sanctiemaatregelen bij falen?"

Verder wil Doe Mee weten wat de opvatting van het college van Molenlanden over de invulling van de gemeente Gorinchem met betrekking tot haar taken als centrumgemeente. "Welke positieve punten ziet men, ervaringen heeft men en welke verbetermogelijkheden ziet men?"

Graag wil Doe Mee ook weten of het college kan aangeven welke voordelen én nadelen er zijn voor de inwoners van Molenlanden van een centrumgemeente zoals Gorinchem en of er alternatieven denkbaar zijn die meer voordeel bieden voor inwoners van niet-centrumgemeenten. "Is dit het onderzoeken waard of is hier al eens onderzoek naar gedaan?"

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog niet gereageerd op de vragen van Doe Mee. Meestal worden schrijftelijke vragen van politieke partijen binnen enkele weken beantwoord.