Boeren op de barricaden: John en Sjanie Eijkelenboom uit Oud-Alblas blikken terug

OUD-ALBLAS • 2019 is het jaar van de boerenprotesten. Ook Sjanie en John Eijkelenboom uit Oud-Alblas gingen de barricaden op.

Er is altijd maar één druppel nodig om de emmer te laten overlopen. Voor Sjanie en John Eijkelenboom, die een melkveebedrijf met honderd koeien runnen, was dat de bezetting van de varkenshouderij in Boxtel door dierenactivisten van Extinction Rebellion.

"Dat was gewoon een terroristische actie. Hier aan de keukentafel zeiden we tegen elkaar: 'Ons bedrijf zou het volgende kunnen zijn'. En hoe bescherm je dan jezelf en je kinderen? Wij dachten dat de politie in Boxtel de activisten er zo uit zou zetten, maar dat duurde ontzettend lang. De rundveesector wordt nog redelijk geaccepteerd, maar bij een organisatie als Extinction Rebellion weet je nooit zeker of jij niet de volgende zult zijn."

Het zorgde onder meer voor de oprichting van de Farmers Defence Force. "Als er hier in de omgeving een stalbezetting of een dreiging is, is er een speciaal hiervoor opgezette app-groep. Binnen afzienbare tijd staan er dan zo 30-40 boeren bij het desbetreffende bedrijf. Niet om geweld te gebruiken, maar om te laten zien dat we voor elkaar opkomen. Dat is een prima drukmiddel. Als we niet beschermd worden door de politie, moeten we dat zelf doen."

Overheidsbeleid

Om de emmer te laten overlopen, moet hij wel gevuld zijn. En daar zorgde onder meer het overheidsbeleid van de afgelopen tientallen jaren wel voor, benadrukt het Oud-Alblasser boerenechtpaar: "Dit suddert al veel langer. Elke keer komen er weer maatregelen waar we mee aan de slag moeten. Neem de fosfaatrechten: net als veel boeren moesten wij koeien weg laten halen. Er zijn er drie jaar geleden 25 weggegaan en pas nu zitten we weer op hetzelfde niveau van honderd koeien."

"Onze plannen voor een nieuwe stal moesten in de ijskast. Maar als boeren accepteerden we elke keer de grillen van de overheid. We raakten er gewend aan. Maar nu is de grens wel bereikt." Ze doelen daarmee op de stikstofmaatregelen, die vooralsnog vooral de agrarische sector keihard lijkt te gaan treffen. "En gebeurde dat nog maar om de natuur te redden. Maar dan gaat het niet om. Boeren moeten verdwijnen zodat andere sectoren gered kunnen worden."

