Twee Nieuwpoorten vernieuwen hun verbroederingsband

NIEUWPOORT • Op donderdag 12 december is de verbroederingsband tussen Nieuwpoort in Molenlanden en Nieuwpoort in België op feestelijke wijze vernieuwd. Dit gebeurde in het stadhuis van Nieuwpoort.

Burgemeester Van der Borg ondertekende samen met burgemeester Vanden Broucke uit België de verbroederingsakte. Met het vernieuwen van de verbroederingsband spreken beide steden het voornemen uit om het contact te behouden en te versterken.

Al sinds 1985 wisselen de steden onderling kennis en ervaring uit op cultureel, toeristisch, sportief, educatief en economisch vlak.