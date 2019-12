'Flexibel omgaan met status Vijf Lelies zodat gebruik oude gemeentehuis mogelijk wordt'

STREEFKERK • De fractie van de ChristenUnie in Molenlanden wil graag de impasse rondom het voormalige gemeentehuis van Streefkerk doorbreken door de mogelijkheden te onderzoeken om de status van de Vijf Lelies te veranderen.

Het oude gemeentehuis is gelegen naast het dorpshuis en staat inmiddels al jaren leeg. De staat van het pand verslechtert en verpaupert. Voor veel Streefkerkers een doorn in het oog. Een mooie invulling van het pand staat hoog op het prioriteitenlijstje, maar er gebeurt niets. "Momenteel is er sprake van een impasse en wordt er vooral gesproken over de onmogelijkheden", aldus Pieter van Bruggen van de ChristenUnie.

Bewoning van het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat is niet mogelijk zonder grote aanpassingen, omdat het dorpshuis is ingedeeld in categorie 3. In die categorie worden bedrijven geplaatst die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, daarmee gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken en partycentra.

Volgens de ChristenUnie is die indeling veel te zwaar voor dorpshuis De Vijf Lelies. "De suggestie wordt gewekt dat er ieder weekend grote feesten worden georganiseerd tot diep in de nacht. In de praktijk wordt slechts eens in de zoveel tijd een (groot) feest georganiseerd."

Volgens de ChristenUnie is het mogelijk om flexibel met de indeling van de categorieën om te gaan. Het Wapen van Streefkerk en voorheen café 't Centrum waren bijvoorbeeld ingedeeld in categorie 2. Van Bruggen is van mening dat de Vijf Lelies ook in categorie ingedeeld zou kunnen worden, waardoor het minder ingewikkeld wordt om bewoning van het naastgelegen pand te realiseren. Daarbij benadrukt Van Bruggen dat hij er niet op uit is om de activiteiten van De Vijf Lelies te beperken.

De ChristenUnie vraagt het gemeentebestuur om een reactie, zodat de impasse doorbroken kan worden.