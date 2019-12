Zanger Marco de Hollander op bezoek bij Klokradio in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Zanger Marco de Hollander bezoekt donderdag 12 december opnieuw de Alblasserwaard.

Na de clipopname van zijn nieuwe single 'Jij bent aan de beurt' in Groot-Ammers en Nieuwpoort is nu Nieuw-Lekkerland aan de beurt. Marco komt bij Klokradio in het programma van Bertus Bolknak tussen 21.15 en 22.00 uur vertellen over zijn nieuwe single én album.

Ook komt zijn optreden tijdens het Megapiratenfestijn in het Gelredome van zaterdagavond 7 december aan bod, net als zijn plannen voor 2020. Bezoekers zijn welkom om de uitzending live bij te wonen in de studio van Klokradio, Klipperstraat 2a Nieuw-Lekkerland.