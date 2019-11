Stichting DaDa doneert speelgoed aan kinderafdelingen Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft van Stichting DaDa woensdag 27 november heel veel speelgoed gekregen.

Het betreft speelgoed van puzzels tot poppen en van auto's tot knutselmateriaal. Al dit nieuwe speelgoed is bestemd voor patiënten van de kinderafdeling en dagbehandeling. Het speelgoed werd door Peter en Ellen van der Wal, de schenkers van het speelgoed, en André van Duivenbode, voorzitter Stichting DaDa overhandigd. Het ziekenhuis is erg blij met deze donatie van Stichting DaDa.

Donatie

Annella Vermaas-Markesteijn nam het speelgoed in ontvangst. 'Wij zijn heel erg blij en dankbaar met deze schenking', vertelt Annella. 'We proberen de zorg altijd op een betrokken manier te leveren en het verblijf in ons ziekenhuis voor onze patiënten en bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Met deze donatie kunnen wij het spannende verblijf van kinderen op de kinderafdeling en dagbehandeling een stuk plezieriger maken. Daarnaast wordt angst gereduceerd door deze afleiding. Cadeautjes die overblijven worden op een later moment uitgedeeld. Kinderen ontvangen cadeautjes na een nare ervaring of als zij jarig zijn.'

Stichting DaDa

Stichting DaDa zet zich in voor zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Zij willen bijdragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden.

Fotobijschrift 1: Peter en Ellen van der Wal en Stichting DaDa overhandigen de cadeautjes aan de kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis.

Fotobijschrift 2 : Peter van der Wal overhandigt een cadeau aan Selina Boudaghmas.