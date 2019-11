Advies- en inschrijfdag glasvezel Solcon in Giessenburg

giessenburg • : Aan de kerkweg 4 in Giessenburg wordt op zaterdag 30 november een advies- en inschrijfdag gehouden voor Solcon.

Deze dag is speciaal bedoeld voor mensen die hulp of advies nodig hebben over hun glasvezelverbinding. Servicemonteur Koos of een van de andere glasvezel-experts zijn aanwezig om te helpen. Medewerkers van Solcon en GiessenlandenNet helpen graag met advies en aanmelding.

Kijk voor meer informatie op: www.solcon.nl/giessenlanden.