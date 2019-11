Qbuzz: kleine wijzigingen in nieuwe dienstregeling

REGIO • Vanaf zondag 15 december gaat de nieuwe dienstregeling in. Qbuzz laat het bestaande netwerk grotendeels in stand en past enkele routes en reistijden aan. Opvallende verandering is de rechtstreekse busverbinding van het westen van Nieuw-Lekkerland naar Dordrecht.

Door infrastructurele veranderingen verbetert Qbuzz de route van stadsBuzz 4 op drie plekken. In Staart rijdt de bus in de wijk een aangepaste route, in Wielwijk wordt de route geoptimaliseerd, vooruitlopend op de woningbouwontwikkeling en recreatiegebied De Biesbosch krijgt vanaf april een nieuwe halte bij Sterrenwacht. Ook worden er betere overstapmogelijkheden gecreëerd p de treinen naar Rotterdam op diverse stadsBuzzlijnen.

Gorinchem

Het reizigersaantal van Gorinchem naar Utrecht is boven verwachting. Eerder dit jaar is het aantal ritten op snelBuzz 387 in de spits al uitgebreid. We verhogen de frequentie in de ochtend- en middagspits nu structureel. In de ochtendspits richting Utrecht rijdt Qbuzz tot 8 keer per uur en in de middagspits vanaf Utrecht tot 6 keer per uur.

Om reizigers meer reismogelijkheden te bieden vanaf Utrecht, vertrekken snelBuzz 387 en 388 samen met U-OV lijn 85 en Brabantliner 400 en 401 vanaf perron C2.

Qbuzz sluit Gorinchem aan op het nachtnetwerk vanuit Rotterdam. Zo kan het uitgaanspubliek vanuit Rotterdam in de nacht van zaterdag op zondag veilig thuiskomen per bus.

Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk

Het westen van Nieuw-Lekkerland krijgt op schooldagen een rechtstreekse busverbinding met Dordrecht. StreekBuzz 93 rijdt vanaf Dordrecht via Nieuw-Lekkerland naar Kinderdijk en rijdt via Alblasserdam en Papendrecht als snelBuzz 316 terug naar Dordrecht.

Zwijndrecht

Qbuzz realiseert een aantal nieuwe verbindingen in Zwijndrecht met stadsBuzz 2. Het ziekenhuis vanuit Nederhoven wordt rechtstreeks bereikbaar en er ontstaat een snellere reismogelijkheid op snelBuzz 392 naar Rotterdam Lombardijen en Zuidplein. De overstap op R-net 488 richting Kralingse Zoom wordt prettiger.

MerwedeLingelijn

De dienstregeling voor komend jaar blijft ongewijzigd en de treinen worden omgebouwd in de R-net huisstijl. Qbuzz ziet hier een groeiend reizigersaantal en is met de provincie in gesprek om de capaciteit op dit traject structureel te vergroten. Dit zijn complexe processen die niet op korte termijn gerealiseerd zijn.

Voor meer informatie: www.qbuzz.nl/dmg/nieuwedienstregeling.