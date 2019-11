Appen met artsen en zorgverleners van Rivas

GORINCHEM • Cliënten van Rivas gynaecologie, KNO en logopedie hebben vanaf 26 november de mogelijkheid te appen met hun arts.

Cliënten en artsen gebruiken hiervoor de gratis app BeterDichtbij. Met deze app kunnen cliënten altijd en overal eenvoudig veilig in gesprek met hun arts of zorgverlener.

De app BeterDichtbij biedt cliënten de mogelijkheid om altijd en overal vragen te kunnen stellen aan de arts bij wie ze in behandeling zijn. Het is te vergelijken met het voeren van een gesprek via WhatsApp. Heeft een cliënt na het bezoek aan de arts nog vragen, dan kunnen deze met de app eenvoudig én veilig worden gesteld. Een cliënt hoeft dus niet te bellen of te wachten op een volgende afspraak. Twijfelt een cliënt over de voorgang van zijn herstel? Ook dan kan contact via de app snel duidelijkheid geven.

"Met de app BeterDichtbij zijn wij nog beter bereikbaar om vragen van cliënten te beantwoorden. We houden bij Rivas van laagdrempelig contact tussen patiënt en zorgverleners." zegt Matthijs Eefting, internist en Chief Medical Information Officer bij Rivas. "Cliënten krijgen snel een betrouwbaar antwoord. Dat stelt cliënten gerust en kan onnodig bezoek aan artsen voorkomen. Bovendien kunnen cliënten het gesprek altijd terug lezen. Wij zijn blij dat we deze service kunnen bieden."

Cliënten die gebruik willen maken van de gratis app BeterDichtbij registreren zich eenmalig. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van de arts. Vervolgens kunnen zij eenvoudig inloggen. De specialismen gynaecologie, KNO en logopedie gaan als eerste van start met het uitnodigen van cliënten voor BeterDichtbij. In het voorjaar gaan ook andere specialismen BeterDichtbij aan cliënten aanbieden. Meer informatie staat op www.rivas.nl/beterdichtbij.