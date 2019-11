CDA Vijfheerenlanden zet mantelzorgers in het zonnetje

VIJFHEERENLANDEN • Op 8, 9 en 10 november 2019 heeft CDA Vijfheerenlanden drie fantastische mantelzorgers in het zonnetje gezet om op die manier stil te staan bij Dag van de Mantelzorg, die op 10 november plaatsvond.

CDA Vijfheerenlanden wil haar waardering uitspreken voor de vele mantelzorgers in de Vijfheerenlanden. "Dit hebben we gedaan door op zoek te gaan naar drie geweldige mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden en deze mantelzorgers een dinerbon van 50 euro te geven van Mamma Mia (Vianen), De Ponthoeve (Vianen) en Het Kleine Brughuis (Meerkerk)", aldus CDA Vijfheerenlanden.

Op 8,9 en 10 november zijn de drie dinerbonnen uitgereikt aan drie fantastische mantelzorgers: mevrouw De Vries, de heer Versluis en mevrouw Verweij.