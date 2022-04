Botsing op kruising Goudriaan in N216; provincialeweg in beide richtingen afgesloten

GOUDRIAAN • Op de kruising van de Smoutjesweg en de N216 in Goudriaan botsten vrijdagochtend twee auto’s op elkaar.

De bestuurder die vanuit de richting van Groot-Ammers kwam wilde linksaf slaan, maar zag daarbij de tegemoetkomende auto over het hoofd. Bij de botsing raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. Eén van de bestuurders werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de provincialeweg in beide richtingen tussen de kruispunten met de N214 en de Peppelweg in Groot-Ammers enige tijd af.