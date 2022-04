Brandweerteams rukken uit voor losgeraakte kano in de Giessen in Giessenburg

GIESSENBURG • Meerdere brandweerteams rukten dinsdagavond uit omdat er mogelijk een persoon te water was geraakt in Giessenburg. Het bleek loos alarm.

De brandweerlieden en -duikers uit Giessenburg, Dordrecht, Schoonhoven en Gorinchem gingen af op een melding van een rode kano die langs de Neerpoldersweg in de Giessen in het water dreef. Onduidelijk was toen nog of de eigenaar in het water was geraakt. Dat bleek niet het geval: het ging om een oude kano die was losgeraakt.