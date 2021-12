Tragisch ongeval in Hoogblokland: bestuurder tractor (25) komt bij hulpactie om het leven

HOOGBLOKLAND • Bij een tragisch ongeval in Hoogblokland is in de nacht van zaterdag op zondag de bestuurder van een tractor (25) om het leven gekomen.

Een bestelauto raakte door nog onbekende redenen van de weg en belandde hierbij half in de sloot. Met een trekker is vervolgens geprobeerd de bestelwagen weer op de (Dorps)weg te krijgen. Tijdens deze bergingsactie ging het echter helemaal mis, waarbij de trekker kantelde. De bestuurder kwam onder de tractor terecht.

Toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor de man doen. Hij overleed ter plaatse. Het slachtoffer is een 25-jarige man uit Noordeloos.

Hulpdiensten zijn na het ongeval nog geruime tijd bezig geweest om zowel de trekker als de bestelbus te bergen. De inzittenden van de bestelbus raakten niet gewond.