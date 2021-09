Brandweer blust brand in voetbalnet in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De Alblasserdamse brandweer bluste dinsdagavond een buitenbrand in Oud-Alblas.

Het ging daarbij om een voetbalnet op het trapveld aan de Beemdweg. Het vuur was snel onder controle.

