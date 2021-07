Lichaam aangetroffen in rivier de Giessen bij winkelcentrum in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In rivier de Giessen in Hardinxveld-Giessendam is zaterdagochtend een lichaam aangetroffen. De persoon werd rond 08.00 uur gevonden in het water nabij winkelcentrum Giessenpoort en een zalencentrum.

De politie heeft de directe omgeving afgezet. Forensisch specialisten zijn ter plaatse en doen onderzoek.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een ongeval, misdrijf of zelfdoding.

Winkelend publiek is getuige van het politieonderzoek. De politie vraagt mensen om niet te komen kijken op de onderzoekslocatie.

(bron: ZHZ Actueel)