Geen ondermijnende criminaliteit aangetroffen bij controle in Arkel

ARKEL • De gemeente Molenlanden heeft op woensdag 21 april diverse bedrijven in Arkel gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle is samen met politie, Omgevingsdienst en Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam gedaan in het kader van de gezamenlijke aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Dit is als criminelen misbruik maken van legale bedrijven om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Er werden in Arkel in dit kader geen overtredingen geconstateerd.

Tijdens de controle werd gekeken naar de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Ook zijn de bedrijfspanden onderzocht op illegale activiteiten. De controle in Arkel is succesvol verlopen. Er zijn geen specifieke afwijkende zaken geconstateerd voor wat betreft ondermijnende activiteiten, wel enkele milieuovertredingen.

Bewustzijn creëren

Tijdens de controle is ook aandacht besteed aan het bewustzijn van ondernemers met betrekking tot ondermijnende criminaliteit. Weet een ondernemer wat de signalen zijn om ondermijning te herkennen? En wat de risico’s zijn van het verhuren van panden aan criminelen? Als ondernemers zich hiervan meer bewust zijn, dan verhoogt dit hun weerbaarheid. Hierdoor worden eerder en meer meldingen gedaan.

Bij het opsporen van vastgoedcriminaliteit zijn meldingen van verhuurders en uit de omgeving enorm belangrijk. De signalen waar men op kan letten zijn bijvoorbeeld: onduidelijkheid over wie een woning bewoont, onbekenden die panden op afwijkende tijdstippen bezoeken, of personen die met grote tassen panden in- en uitgaan. Dit kan allemaal wijzen op ondermijnende criminaliteit. Vermoedens kunnen gemeld worden bij bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.