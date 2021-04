Auto slaat over de kop in Giessenburg, bestuurster komt wonder boven wonder met de schrik vrij

• De auto belandde ondersteboven in een sloot.

GIESSENBURG • De bestuurster van een personenauto heeft in de nacht van zaterdag op zondag veel geluk gehad toen ze met haar voertuig in Giessenburg ondersteboven in het water belandde. Ze kon zelf uit de auto komen en kwam met de schrik vrij.

De vrouw sloeg op een T-splitsing niet af, maar reed rechtdoor een weiland in en belandde met haar auto ondersteboven in een wetering. Op eigen kracht klom ze uit haar voertuig, maar haar telefoon lag er nog in.

Ze kon dus geen hulp inschakelen. Er zat niets anders op dan drijfnat en verkleumd naar huis te lopen en daar de hulpdiensten te bellen.

Het slachtoffer hield wonderwel niets aan de aanrijding over. 'Wij hebben haar geadviseerd een lot in de loterij te kopen, aangezien dit heel anders af had kunnen lopen', schrijft de politie op Instagram.