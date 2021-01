Politie haalt heroïne uit gevonden telefoonhoesje

VIJFHEERENLANDEN • De politie heeft deze week heroïne aangetroffen in een telefoonhoesje dat door iemand gevonden was en naar een politiebureau in de gemeente Vijfheerenlanden werd gebracht.

Toen vervolgens de eigenaar van de telefoon naar het bureau kwam om die op te halen, was hij verbaasd dat hij de heroïne niet terug kreeg die in het hoesje verborgen zat.