Achtervolging op A27 leidt tot terugvinden gestolen iMac’s

UTRECHT/HARDINXVELD-GIESSENDAM • De politie heeft zaterdag 9 januari na een achtervolging over onder meer de A27 richting Utrecht gestolen iMac’s gevonden.

Op zaterdag 9 januari passeerde een zwarte Renault Espace de ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-camera op de autosnelweg A27 richting Utrecht. Op het voertuig bleken gestolen Duitse kentekenplaten bevestigd te zijn. Na een achtervolging crashte het voertuig in de wijk Lunetten in Utrecht. Achterin het voertuig worden gestolen iMac’s uit Hardinxveld-Giessendam aangetroffen. De bestuurder werd aangehouden.

De aangetroffen iMac’s werden weggenomen in de nacht van vrijdag 8 januari op zaterdag 9 januari vanuit een bedrijfspand op de Industriestraat in Hardinxveld-Giessendam. De eigenaar van de iMac’s kon direct na de ontdekking van de diefstal aangifte doen en de registratienummers doorgeven. Dezelfde dag nog worden deze computers dus aangetroffen in een voertuig na een achtervolging. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De politie is nog op zoek naar getuigen. Wie in de nacht van vrijdag 8 januari op zaterdag 9 januari getuige is geweest van de inbraak in het bedrijf op de Industriestraat in Hardinxveld-Giessendam, of denkt mogelijk meer informatie te hebben over deze zaak, wordt verzocht de politie te bellen via het telefoonnummer 0900-8844, of stuur een prive-bericht. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.