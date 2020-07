Woning in Meerkerk volledig uitgebrand, 100-jarige buurvrouw gered

MEERKERK • In de nacht van donderdag op vrijdag is een woning aan het Oranjeplein in Meerkerk volledig uitgebrand. De 100-jarige buurvrouw kon worden gered door een doortastende buurtbewoner, die de ruit van haar voordeur intikte.

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden meldt dat bij de andere buren een wietplantage werd aangetroffen. De bewoner is aangehouden. "Vooralsnog is er geen verband met de brand", laat Fröhlich weten.

De uitslaande brand werd bestreden door de brandweerkorpsen Meerkerk, Lexmond en Leerdam. De bewoners waren niet thuis; in eerste instantie was dat niet duidelijk.

De woning bleek niet te redden en brandde volledig uit. Rond 04:00 uur werd het sein 'brand meester' gegeven; het nablussen zal nog enige tijd duren. Voor de bewoners en de buren is onderdak geregeld. Er zijn geen gewonden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

(later meer) Ter plaatse bij uitslaande brand in Meerkerk. Bewoner kwam net aanfietsen. 100-jarige buurvrouw gered door zeer doortastende buurtbewoner. Ruit voordeur ingetikt.

Verrassing bij andere buurman. Wietplantage aangetroffen. Meneer aangehouden. Vooralsnog geen verband. 1/2 pic.twitter.com/N7kW97qk57 — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) July 10, 2020

Update #Meerkerk #Oranjeplein sein brandmeester gegeven. Woning is volledig uitgebrand. Voor de buren en bewoners zal elders onderdak geregeld gaan worden. Er zijn geen gewonden. @Salvage_nl en woningbouw zijn ter plaatse. ^DV. — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) July 10, 2020