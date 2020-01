Giessenburger aangehouden vanwege drugsbezit

GIESSENBURG • Een man uit Giessenburg is in de afgelopen week aangehouden omdat hij in het bezit bleek te zijn van drugs. Hij had ketamine, GHB en wiet op zak.

De aanhouding was op heterdaad en kon worden gedaan nadat iemand vorige week zondag de meldkamer van de politie had gebeld in verband met een mogelijke drugsdeal. Deze drugsdeal zou plaatsvinden in Hardinxveld-Giessendam.

Na enig onderzoek werd de inwoner van Giessenburg aangehouden met de genoemde drugs in zijn bezit.

Na onderzoek door de recherche is de verdachte heen gezonden. De Officier van Justitie zal verder beslissen omtrent de vervolging van verdachte.