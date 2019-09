SGP stelt vragen over uit de hand gelopen feest in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De SGP-fractie in Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de grote vechtpartij die in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden bij de feesttent in Nieuwpoort/Langerak.

De partij wil meer weten over wat er gebeurd is en om de daders van de vernielingen in beeld zijn. Ook wil de SGP weten of er al een indicatie is van de geleden schade. Verder vraagt de SGP: "Het lijkt erop dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Echter, er zijn geen aanhoudingen verricht. Wat is hier de reden van?"

De SGP vraagt zich af of de organisatie van het feest en de politie voldoende voorbereid waren op eventuele ongeregeldheden en of er maatregelen waren getroffen.

Meer in algemene zin is de partij ook benieuwd naar de huidige politiecapaciteit in de weekenden. "Is er nog voldoende bezetting om de veiligheid van de bezoekers van dit soort evenementen te garanderen?", aldus de SGP van Molenlanden. Het gemeentebestuur heeft nog niet gereageerd op de vragen van de SGP.