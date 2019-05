SLIEDRECHT/WIJNGAARDEN • In een woonboerderij aan de Parallelweg in Sliedrecht is donderdagmorgen rond zes uur brand uitgebroken. Door de brandweer is opgeschaald naar grote brand.

De brand woedt in het isolatiedeel van het dak en is hierdoor moeilijk te bestrijden. Er zijn drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een specialistisch blusteam uit Rotterdam ingezet. Overigens woekert de brand waarschijnlijk al langer, want rond middernacht ging de brandweer ook al bij de vrijstaande woning ter plaatse.

De bewoners hebben het pand veilig kunnen verlaten.

Bij de brand in Sliedrecht komt veel rook vrij. De rook trekt door de polder richting Wijngaarden. Het advies is ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Vanwege de brand is de Parallelweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de rotonde N482 en de Ringersstraat.

UPDATE 08:15 UUR: De brandweer is druk bezig om het isolatiemateriaal te verwijderen. De rookoverlast is sterk afgenomen. Team Brand-en incidentonderzoek doet onderzoek naar oorzaak van deze brand. Stichting Salvage staat de gedupeerden bij in de afhandeling van de schade.





#Sliedrecht - De Parellelweg is vanwege de (blus)werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de rotonde N482 en Ringersstraat. https://t.co/2PDAzQpY1C — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) May 2, 2019