Zeventienjarig meisje uit Nieuw-Lekkerland komt om bij aanrijding in haar woonplaats

NIEUW-LEKKERLAND • Een 17-jarig meisje uit Nieuw-Lekkerland is in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 april overleden, na een aanrijding op de Lekdijk in haar woonplaats.

Het meisje fietste over de dijk en werd aangereden door een bedrijfswagen. Dit gebeurde rond 23.40 uur. De tiener is na de aanrijding gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Het meisje is ter plekke aan haar verwondingen overleden.

De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. De politie zal uitgebreid onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

De dijk is tot diep in de nacht volledig afgesloten geweest.

(bron: Peter Stam - AlblasserdamsNieuws)