Voortaan betalen voor oversteek met Bergsche Maasveren: ‘Het is een historische dag’

di 6 feb 2024, 15:47

DRONGELEN • Het was maandag 5 februari rond 09.00 uur in de ochtend een historisch moment voor de Bergsche Maasveren. Vanaf dit moment is het na ruim 120 jaar niet meer mogelijk om van Drongelen naar Waalwijk gratis naar de overzijde te varen. Hans Tanis, wethouder van de gemeente Altena, was de allereerste die digitaal betalend de oversteek maakte.

Het is deze ochtend, zoals gebruikelijk, vanaf half acht op de pont van Drongelen naar Waalwijk vooral druk met schoolgaande fietsers. Voor hen blijft de overtocht volgens afspraak gratis, net als voor bromfietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen. Wie met de (vracht)auto of motor het water over wil, heeft dat voorrecht niet meer. Dan zal je echt de portemonnee moeten trekken.

Dat geldt overigens ook voor de veren van Dussen naar Sprang-Capelle en van Bern naar Herpt. Tanis heeft zijn tegoed voor de overtocht al opgewaardeerd. Via kentekenregistratie - de camera is op de pont aan het stuurhuis bevestigd - wordt een bedrag van zijn tegoed afgeschreven.

Al driehonderd jaarabonnementen afgesloten

Hans Tanis geeft nog eens aan wat de mogelijkheden zijn om tegen betaling aan de overzijde van de Bergsche Maas te geraken. “Ruim driehonderd inwoners van de gemeente Altena - zij maken voor zeventig procent gebruik van de oeververbinding - hebben inmiddels een jaarabonnement aangeschaft.

Na betaling van honderd euro kunnen zij een jaar lang onbeperkt van Drongelen naar Waalwijk en vice versa overvaren. Een andere optie is om bij een eenmalige storting van twintig euro, een korting van vijftig procent te krijgen. Het bedrag dat de veerdiensten door de kortingen missen, wordt door de gemeente Altena aangevuld.”

Gaan mensen omrijden?

Tanis vervolgt: “Jaarlijks worden zo’n 1,5 miljoen mensen met de drie Bergsche Maasveren overgezet. Zal dat aantal nu zo blijven? Het is natuurlijk voor ons als gemeente Altena in deze beginperiode best spannend. Wij voeren nu dit abonnementensysteem in. Gaan mensen omrijden, omdat zij geen zin hebben om te betalen?”

“Hoe gaat het verkeer zich op de Kromme Nol en straks bij de reconstructie van de A27 ontwikkelen. De Provincie heeft toegezegd de Kromme Nol aan te pakken voordat de reconstructie aan de A27 begint. Daar houden wij ze natuurlijk wel aan.”

Besluit is niet uit luxe geboren

Bij het graven van de Bergsche Maas is de bewoners van de omliggende gemeenten in 1904 een eeuwigdurende gratis overtocht beloofd. Stichting De Bergsche Maasveren kreeg in 2009 nog een ‘bruidsschat’ van 22,6 miljoen euro van het Rijk. Het geld was bedoeld om de drie pontjes minstens nog dertig jaar gratis te laten varen. Dat bleek onmogelijk door tegenvallende rentes en snel slinkende reserves.

Het betalen voor de overtocht is voor alle betrokkenen wel een flinke ommezwaai. “Het is vandaag inderdaad een historische dag”, stelt Mathé Holleman, voorzitter van Stichting De Bergsche Maasveren, nogmaals. “Er wordt afscheid genomen van een aloude traditie. Een besluit dat zeker niet uit luxe geboren is.”

Alleen Altena komt burgers tegemoet

Altena is de enige gemeente die burgers echt tegemoetkomt. De gemeenten Waalwijk en Heusden, aan de overzijde van de Bergsche Maas, zijn niet bereid te compenseren zodat er voor de overtocht van Zuid naar Noord geen abonnementenregeling is. Natuurlijk is de afhankelijkheid van Altena veel groter dan aan de overzijde.

Enkeling verrast

De meeste automobilisten blijken op de hoogte van alle veranderingen. Slechts een enkeling is verrast. Een aantal arbeidsmigranten stapt onwetend op de pont. De verbazing is groot als de overtocht niet meer gratis blijkt te zijn. Zij maken voor hun werk in Waalwijk bijna dagelijks vanuit Altena de oversteek.

“Het lijkt mij goed dat wij deze groep mensen zo snel mogelijk gaan informeren over de mogelijkheden die er nu op het gebied van abonnementen zijn”, verzekert Tanis.

Misschien nog wat kinderziektes

Er is hard gewerkt om het nieuwe betaalsysteem goed ingevoerd te krijgen. Een speciale software, gericht op de branche, is uitgebreid getest. “Er kunnen nog wel wat kinderziektes optreden”, aldus Holleman. Niet voor niets varen er deze week nog extra stewards mee. Zij houden alles in de gaten, proberen mensen wegwijs te maken en uitleg te geven over de betalingsapp.

Wout Pluijmert