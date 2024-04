Mourik uit Groot-Ammers in 2024 weer partner van Wereldhavendagen Rotterdam

25 minuten geleden

GROOT-AMMERS • Mourik, de B2B en B2G-dienstverlener op het gebied van infrastructuur, industrie, bouw, en milieutechniek is voor het tweede jaar op rij partner van de Wereldhavendagen in Rotterdam.

Rimco de Groot, lid van de Raad van Bestuur van Mourik en Sabine Bruyninckx, directeur van de Wereldhavendagen hebben met het zetten van hun handtekening officieel de aftrap voor de samenwerking gegeven.

Het partnerschap tussen Mourik en Wereldhavendagen benadrukt de belangrijke rol die de Rotterdamse haven speelt in de activiteiten van Mourik. Rimco de Groot: “Om deze reden is het voor ons dan ook heel waardevol om ons aan dit mooie en succesvolle evenement te verbinden.” De gemeenschappelijke deler tussen Mourik en Wereldhavendagen is de focus op thema’s als innovatie en duurzaamheid in de Rotterdamse haven.

Interessante en toekomstgerichte werkgever

De organisatie van de Wereldhavendagen wil dit jaar onder meer laten zien waarom Rotterdam de slimste haven ter wereld is, waar talloze bedrijven zoals Mourik werken aan vernieuwende oplossingen voor de haven van de toekomst en waar voor iedereen een carrière is weggelegd. Dit sluit heel goed aan bij Mouriks belangrijkste thema’s zoals innovatie en duurzaamheid, maar ook modern werkgeverschap.

De Groot: “Mourik maakt morgen en in Rotterdam laten wij zien hoe wij bijdragen aan een duurzame toekomst. Het doel is om bezoekers, jong en oud, kennis te laten maken met alle facetten waar Mourik aan werkt en Mourik te presenteren als een interessante toekomstgerichte werkgever. We staan aan de basis van belangrijke transities waar je door bij ons te komen werken onderdeel van kunt zijn.”

Tijdens de Wereldhavendagen is hier volop aandacht voor. Bezoekers maken kennis met het bedrijf en het brede scala aan functies dat het te bieden heeft: van het ontwerpen, verbeteren en onderhouden van de Nederlandse openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds, tot aan hoogwaardige industriële dienstverlening, projectontwikkeling en aanneming van civiele en bouwkundige projecten en specialistische expertise in milieutechnologieën.

Ook kunnen bezoekers kennis maken met de Mourik Vakschool, die in 2023 officieel van start is gegaan. Binnen de vakschool leidt Mourik zelf talenten op voor een carrière in de techniek, infra of industrie.

Leuk voor het hele gezin

Mourik heeft dan ook een prominente plek op de kade met een stand die de uiteenlopende activiteiten van Mourik laat zien. “De locatie, de Rotterdamse haven, is een uitgelezen plek om te laten zien wat wij allemaal doen.Vorig jaar ontvingen we veel positieve feedback van de bezoekers, dus we kijken uit naar deze editie waar we nog meer uitpakken en aan de hand van allerlei activiteiten die leuk zijn voor het hele gezin en op informatieve wijze laten zien hoe Mourik helpt met de grote uitdagingen van vandaag en morgen”, aldus Rimco de Groot.

De Wereldhavendagen zijn op 6, 7 en 8 september 2024 in Rotterdam. Mourik is te vinden aan de Parkkade.