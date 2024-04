Buurt geschrokken en gespannen na aanslag woning Oud-Alblas: ‘Wat als dit net zo gaat als bij de loodgieter in Vlaardingen?’

OUD-ALBLAS • Gespannen voor wat er misschien nog meer gaat komen: de bewoners van de huizen naast de woning aan de Koningin Wilhelminalaan in Oud-Alblas, waar zondagnacht een explosief ontplofte, zijn er niet gerust op.

Dat vertelt één van de buurtgenoten. “De recherche is nu weer bezig met onderzoek in de speeltuin en ze gaan zo de woningen langs”, vertelt hij. “Wat als dit net zo’n verhaal als van de loodgieter in Vlaardingen wordt? Dat speelt zeker door je hoofd.”

De klap kwam rond 3.30 uur. Op camerabeelden is te zien hoe een felle flits de buurt verlicht en hoe meteen daarna vuur oplaait in de voortuin van het huis. “Wij waren meteen wakker. Het eerste waaraan we dachten was een gasexplosie. Dat hebben we via 112 ook doorgegeven, zodat er twee brandweerwagens kwamen.”

Brandblusser en emmers water

De oorzaak bleek echter een andere te zijn. Samen met andere omwonenden ging de buurtbewoner aan de slag om te blussen. “Dat hebben we gedaan met een brandblusser en emmers water. Het vuur was snel onder controle. Waarschijnlijk was het vuurwerk met een fles brandstof eraan gebonden. Het ontploft en het vuur laait meteen fel op, maar het is ook weer snel voorbij.”

De reden voor de aanslag? Daarover wordt nog in het duister getast. “De dader of daders zijn met de auto gekomen. Dit is wel met een reden gedaan. “Dit gaat veel verder dan een uit de hand gelopen grap met vuurwerk.”