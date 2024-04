Brand in schuur langs dijk in Nieuw-Lekkerland; tweede keer in vijf maanden

NIEUW-LEKKERLAND • In een schuur langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is zaterdagmiddag brand ontstaan.

De brandweer schaalde binnen enkele minuten al op naar ‘middelbrand’. De brand woedde in een schuur waar in december 2023 ook al brand ontstond.

De brandweer had de brand binnen een half uur onder controle. Niemand is gewond geraakt. Hoe er voor de tweede keer in vijf maanden tijd brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.