Avonturiers Jarri Stravers, Stefan Verhoef en Bart Buijk rijden in hun eigen Alblasserwaard

REGIO • Ooit reden ze voor Jan van Arckel, maar tegenwoordig trappen Jarri Stravers en Stefan Verhoef uit Groot-Ammers en Hardinxvelder Bart Buijk voor Universe Cycling Team.

Voor een rondje om de kerk draaien ze hun hand niet om. Een week later rijden ze met het grootste gemak een etappekoers in de Verenigde Staten, Benin, Azerbeidzjan of Japan.

“Maar onze eigen streek vergeten we niet en daarom zijn we hartstikke trots dat we komende zaterdag in ons eigen trainingsgebied mogen koersen.”

Niet vanzelfsprekend

Aan het woord is Jarri Stravers (26). De in Groot-Ammers geboren en getogen wielrenner begon aan de Arkelse Vlietskade met fietsen. “Paps en mams brachten mij bij het clubparcours van Jan van Arckel. Het zit niet in mijn genen en het was dus niet vanzelfsprekend dat ik op de racefiets stapte. Aanvankelijk was meedoen belangrijker dan winnen. Eenmaal actief in jeugdcategorie 7 ging het steeds beter. Met schema’s van Jan Korevaar, de vader van Jeanne en Merijn, was het meer dan alleen uitrijden. Maar ook winnen. Helaas heb ik die lijn na een goed seizoen bij de Nieuwelingen niet kunnen doortrekken”, herinnert Stravers zich nog goed.

Weg naar de vrijheid

Toch bleef hij fietsen. “Bij de Elite/Beloften reed ik de grote koersen en mocht ik met Jan van Arckel af en toe ook op training en wedstrijden in het buitenland. Natuurlijk reed ik de Arno Wallaard Memorial en werd ik een verdienstelijk 38e. Maar toen kwam corona.”

De financieel adviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zat niet bij de pakken neer. “Er was in die tijd weinig te beleven. Gelukkig kon je wel blijven fietsen en dat deed ik. Steeds meer, toch een soort weg naar de vrijheid. Ik kwam in contact met Global Cycling, een vriendengroep met voornamelijk Nederlandse wielrenners die de hele wereld overvlogen. Mijn eerste koers was, halverwege 2021, in Polen. In totaliteit heb ik er in dat jaar toch nog zo’n 40 gereden.”

Burkina Faso

Het smaakte de Ammeraar meer dan goed. “Ik was verkocht en ging op zoek naar het avontuur. Overal ter wereld wordt gekoerst en nog verdraaid hard ook. Een mooie combinatie van twee werelden kwam samen. Fietsen en reizen. Geweldig om rekening te houden met de elementen van de natuur. Tien dagen koersen in Burkina Faso en dan na een etappe van 150 kilometer met 40 man in een niet van airco voorziene bus stappen voor een tocht van 300 kilometer naar de volgende startplaats. Daar werd ’s ochtends een streep op de weg getrokken en gingen we weer van start. Met onderweg kamelen als toeschouwers. Gelukkig heb ik een sterke maag, want bij collega’s liep het weleens dun door de broek.”

NK

“Met Universe Cycling Team openden we dit wielerjaar in Mauritanië, maar daar was ik niet bij. Mijn eerste wedstrijd was de Ronde van Algerije. Een prachtig land met veel groene en flinke heuvels. Na de laatste etappe vlogen we naar Italië voor een eendaagse wedstrijd. Na de AWM rijden we in Amerika, Marokko, Japan, Canada en zijn we precies op tijd terug voor het Nederlands kampioenschap in Sittard-Geleen.”

Onvoorspelbaar

Echt grote kansen dicht Stravers zichzelf en zijn maten niet toe. “Dat geldt ook voor komende zaterdagmiddag. Als Alblasserwaarders kennen we elke bocht en weten we ook dat we bij het oprijden van de Lekdijk vooraan moeten zitten. Nog belangrijker is om de bocht bij het kerkje van Tienhoven goed door te komen en dan richting de Ammersekade. Ik ben al blij als ik als eerste Groot-Ammers weet binnen te rijden. De AWM is een onvoorspelbare koers. Met Stefan heb ik het parcours al verkend.”

Overigens rijden de mannen in een speciaal voor de AWM ontworpen tricot. “Evert van Lopik is een oude tekenleraar van Bart en nu kunstenaar. Zijn speciale koeien staan op het shirt, met op de mouw onze sponsors Terras Expert van Bart van den Berg en Sokkenkoning Zeger de Bruin.”