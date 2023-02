Uitdagend slot van wintercompetitie: Wim de Bruin pakt dag- en eindzege in A-klasse

59 minuten geleden

Sport Fotoseries 194 keer gelezen

GOUDRIAAN • De wintercompetitie van RC Jan van Arckel kreeg zaterdag een passend sluitstuk rond de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

Voor de slotwedstrijd werd onder meer gebruik gemaakt van het nieuwe mountainbikeparcours: een golvend pad met diverse kombochten. Uiteraard moest er ook geploeterd worden op de zandstrook langs het water en op een diepe passage door een droge sloot. Die uitdagingen konden op veel lof van de renners rekenen. Wielercomité Ottoland tekende voor de organisatie.

A-klasse (licentiehouders) – 20 deelnemers: Ruben Nederveen nam het initiatief in de eerste ronde, maar Wim de Bruin gaf hem geen ruimte. Als snel nam De Bruin de leiding over en reed in zijn gele leiderstrui zonder problemen voor de vijfde keer naar de overwinning. Nederveen handhaafde zich stevig op de tweede plaats en werd gevolgd door Mika Bouman, Jens van den Dool, Luuk Viveen, Joas Houweling, Bjorn van Waardenburg en Jamie den Dikken, die op enige afstand van elkaar reden.

Wim de Bruin won vijf keer en werd één keer tweede en één keer derde en is dus de verdiende winnaar van het eindklassement.

Uitslag A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld) 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 3. Mika Bouman (Rijswijk) 4. Jens van den Dool (Hoogblokland) 5. Luuk Viveen (Woudrichem).

Eindklassement A-klasse: 1. Wim de Bruin 2. Ruben Nederveen 3. Jens van den Dool 4. Joas Houweling 5. Tim van Lopik (Gorinchem).

B-klasse (recreanten) – 46 deelnemers: Pieter van der Sluijs had geen gelukkige start en maakte ook nog een schuiver. Met een geschaafde knie moest hij de strijd aangaan met Nijs den Besten, die zijn huid zo duur mogelijk wilde verkopen. Het bleef spannend tot het einde, maar na een aantal positiewisselingen kwam Van der Sluijs uiteindelijk als eerste over de finish. Gerben van Stigt mocht als derde op het podium plaatsnemen.

Uitslag B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 2. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 3. Gerben van Stigt (Giessen) 4. Bart van Noorloos (Werkendam) 5. Frans Kleijn (Nieuw-Lekkerland).

Eindklassement B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs 2. Nijs den Besten 3. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf) 4. Gerben van Stigt 5. Frans Kleijn.

BM-klasse (Masters +45 jr) – 58 deelnemers: Na een snelle start van Pieter Wonink met André Huijzer in zijn wiel duurde het niet lang voor Rien van der Dussen zich bij de koplopers aansloot. De drie leiders in het klassement maakten er een mooie strijd van. Er werd regelmatig van kop gewisseld en niemand kon voorspellen wie er ging winnen.

Het liep uit op een bijzondere ontknoping. André Huijzer verscheen als eerste aan de finish, op enkele seconden gevolgd door Pieter Wonink. Even later meldde zich Rien van der Dussen, van onder tot boven kletsnat. Hij deed zijn beklag bij de jury waar hij beweerde dat Huijzer hem in het water had geduwd. Huijzer was zich van geen kwaad bewust en dacht dat Van der Dussen tegen hem aan gereden was.

Pieter Wonink had het voorval gezien, maar kon geen uitsluitsel geven. Na rijp beraad heeft de jury besloten Rien van der Dussen als winnaar aan te wijzen en André Huijzer naar de tweede plaats terug te zetten. Beide partijen konden zich hierin verenigen en gaven elkaar de hand. Bert Pesselse reed afgescheiden naar de vierde plaats en Peter Mesker reed als vijfde zijn beste uitslag in de competitie.

Uitslag BM-klasse: 1. Rien van der Dussen (Arkel) 2. André Huijzer (Hardinxveld) 3. Pieter Wonink 4. Bert Pesselse (Giessenburg) 5. Peter Mesker (Noordeloos).

Eindklassement BM-klasse: 1. André Huijzer 2. Rien van der Dussen 3. Pieter Wonink 4. Bert Pesselse 5. Jaco de Zeeuw (Giessenburg).

C-klasse (Dames) – 14 deelnemers: Bij de dames geen verrassing. Opnieuw was Dieke van Wilgen in dit veld duidelijk de sterkste. Met zes overwinningen en een tweede plaats mag zij terecht aanspraak maken op de eindoverwinning. Marieke van Leerdam was deze keer tweede en verwees Britt van Stigt naar de derde plaats.

Uitslag C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Marieke van Leerdam (Arkel) 3. Britt van Stigt (Giessen).

Eindklassement C-klasse: 1. Dieke van Wilgen 2. Britt van Stigt 3. Marieke van Leerdam.

D-klasse (Jeugd 13/14 jr) – 15 deelnemers: Opnieuw een demonstratie van Dario Groeneveld. Met zijn aangeboren klasse weet hij op elk parcours zijn draai te vinden. Het is een lust om te zien hoe soepel hij over de hindernissen gaat. Het was al zijn zesde overwinning en ook in het eindklassement staat hij bovenaan. Andres van de Streek reed naar een mooie tweede plaats met streekgenoot Ivan Koorevaar in zijn kielzog.

Bij de meisjes won Isis Versluis met overmacht. Rosalie van Bruggen werd tweede en verzamelde genoeg punten om het eindklassement te winnen.

Uitslag D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Andreas van de Streek (Goudriaan) 3. Ivan Koorevaar (Ottoland).

Eindklassement D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld 2. Andreas van de Streek 3. Luuk v.d. Biggelaar (Tilburg).

Uitslag D-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Annerie van der Sluijs (Werkendam).

Eindklassement D-klasse meisjes: 1. Rosalie van Bruggen 2. Annerie van der Sluis 3. Jolien Korf (Leerdam).

E-klasse (Jeugd 11/12 jr) – 18 deelnemers: Klassementsleider Erik Bikker was zeker van de eindoverwinning en mocht als proef in de D-klasse starten. Daar reed hij buiten mededinging tussen de grote jongens en meiden naar de vierde plaats. Stan Zeelenberg liet deze kans niet lopen en pakte zijn tweede overwinning. Max van Kolfschoten moest in Xavier van Geldrop zijn meerdere erkennen.

Imke van Wijngaarden eindigde als eerste meisje tussen de jongens op een mooie vijfde plaats. Zij won ook het eindklassement voor meisjes.

Uitslag E-klasse jongens: 1. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel) 2. Xavier van Geldrop (Rotterdam) 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Eindklassement E-klasse jongens: Erik Bikker (Rotterdam) 2. Stan Zeelenberg 3. Xavier van Geldrop.

Uitslag E-klasse meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 2. Mila Prins (Hank) 3. Lauren van der Hamsvoort (Oosterhout).

Eindklassement E-klasse meisjes: 1. Imke van Houwelingen 2. Mila Prins 3. Lauren van der Hamsvoort.

F-klasse (Jeugd 9/10 jr) – 22 deelnemers: Hier gaf Marit Elgersma fietsles aan de jongens. Zij kwam als eerste over de streep, nog vóór de jongens. Willem van Wijngaarden was winnaar bij de jongens en ook eerste in het klassement. Zeb Mesker en Sem Knip werden tweede en derde, dus drie JvA-jongens op het podium.

Uitslag F-klasse jongens: 1. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Sem Knip (Alblasserdam).

Eindklassement F-klasse jongens: 1. Willem van Wijngaarden 2. Zeb Mesker 3. Sem Knip.

Uitslag F-klasse meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

Eindklassement F-klasse meisjes: 1. Marit Elgersma 2. Nikita Verhoeven 3. Zoë van Waardenburg.

G-klasse (Jeugd 6/8 jr) – 29 deelnemers: Altijd prachtig om jonge kinderen bezig te zien in een categorie waar niets moet en alles mag. De een is al fanatiek bezig met de sport, de ander rijdt rustig rond als op vakantie. Het gaat erom dat de kinderen er plezier aan beleven, prestaties komen later wel.

Sven Mastenbroek heeft de smaak te pakken. Met acht overwinningen en een tweede plaats is hij dik verdiend winnaar van het klassement. Bij de meisjes won Keet de Ruijter met Anna Knip en Charlotte van de Graaf als twee en drie.

Uitslag G-klasse jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Jitse Flach (Dordrecht 3. Melle van Doesburg (Giessenburg).

Eindklassement G-klasse jongens: 1. Sven Mastenbroek 2. Jelte van der Leer (Dongen) 3. Otto Rongen (Tilburg).

Uitslag G-klasse meisjes: Keet de Ruijter (Hardinxveld) 2. Anna Knip (Alblasserdam) 3. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers).

Eindklassement G-klasse meisjes: 1. Charlotte van de Graaf 2. Keet de Ruijter 3. Anna Knip.

Volledige uitlagen en klassementen: www.janvanarckel.nl