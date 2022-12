Slordig Triade verliest eerste thuiswedstrijd

di 6 dec 2022, 06:34

GROOT-AMMERS • Triade kon de openingszege in de zaalcompetitie zaterdag geen goed vervolg geven. In eigen huis werd met 17-22 verloren van ‘t Capproen uit Hellevoetsluis.

Het duel was door de vele slordigheden aan beide kanten niet hoogstaand. Toch werd er in de eerste helft nog 21 keer gescoord: ruststand 10-11.

Na rust zorgde verwarring over het aanvalsplan voor zand in de motor bij de Nieuwpoortse korfballers. Triade kon de korf nog slechts moeizaam vinden. Halverwege de tweede helft was de strijd al beslist, want de groenwitten wisten het tijd niet meer te keren.

Doelpuntenmakers Triade: Jordy Markus 4x, Menno den Hartog 3x, Marloes de Zeeuw 3x, Twan Verhaar 2x, Job Brokking 2x, Amy van Driel 1x, Lisanne Blom 1x en Bo Vierhoven 1x.