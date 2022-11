Lekpongers eindigt als tweede

AMEIDE • In het debuutjaar in de 4e vierde klasse is Lekpongers verdienstelijk op de tweede plaats geëindigd.

De laatste wedstrijd tegen Gorkum 5 werd door de tafeltennissers uit Ameide nipt met 2-3 gewonnen. Erik Mulckhuyse tekende voor twee punten en pakte samen met Jacob Middelkoop ook het dubbelspel.