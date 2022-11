Henk Boot koploper in schaakcompetitie

ma 21 nov 2022, 08:38

Sport 138 keer gelezen

GIESSENBURG • Na acht speelronden is Henk Boot koploper in de schaakcompetitie van Giessen en Linge.

Boot won van Hans Karelse, Bram Capelle en Arjan Uittenbogaard, maar moest Tony Else een remise toestaan. Jaco Vonk, die vanwege drukke werkzaamheden pas één partij speelde, staat tweede. Tony Else volgt als nummer drie. Louis Rutgers is de nummer vier op de ranglijst en Hans Karelse staat vijfde.

In de regionale competitie blijken de tegenstanders na de promotie naar de hoofdklasse B erg sterk. SC Giessen en Linge leed tot nu toe drie forse nederlagen.

In de landelijke competitie gaat het een stuk beter. De Giessenburgse schakers, die in de beker werden uitgeschakeld door Waalwijk, wonnen twee van hun drie wedstrijden.