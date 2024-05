Programma 2024-2025 van Theater De Willem uit Papendrecht staat online: grote namen en prachtige voorstellingen

PAPENDRECHT • Vol trots heeft het Papendrechtse Theater De Willem dinsdag het nieuwe theaterprogramma voor seizoen 2024-2025 bekendgemaakt. Het wordt een seizoen boordevol magie met meer dan honderd recepten voor een gezonder leven.

Want, zo redeneert het Papendrechtse theater, cultuur is goed voor de gezondheid. Er komen grote namen, prachtige toneelvoorstellingen, fantastische familievoorstellingen, swingende concerten en nog heel veel meer. Neem een kijkje op de website www.theaterdewillem.nl of haal een brochure!

Meeslepende muziek en boeiend toneel

Van meeslepende muziek tot boeiend toneel, van bruisend cabaret tot betoverende familievoorstellingen, het programma biedt voor ieder wat wils. Het theater is bijzonder trots op enkele grote namen die dit seizoen het podium zullen betreden, waaronder de sprankelende humor van Plien & Bianca, de scherpe observaties van Pieter Derks, en de ontroerende klanken van Veldhuis & Kemper.

Daarnaast presenteren ze prachtige toneelstukken zoals De Aanslag, ’t Hoge Nest en het ontroerende Annet. Ook staan er spetterende concerten op het programma, denk aan Starman, The Dutch Eagles en Bee Gees Forever, en heerlijke familievoorstellingen zoals Kruimeltje, De Grote Slijmmusical en De Gorgels. “Maar eerlijk gezegd, alle voorstellingen zijn even fraai en hartstikke goed voor je!”, vindt het theater.

Kaarten reserveren voor seizoen 2024-2025

Vrienden van het theater kunnen tot 20 mei met voorrang kaarten reserveren. Vanaf 20 mei, 10.00 uur, kan het grote publiek kaarten reserveren voor het nieuwe theaterseizoen. Let op: kaarten voor het nieuwe theaterseizoen zijn uitsluitend te reserveren via de website www.theaterdewillem.nl of via het bestelformulier.