Open dag bij de brandweer in Groot-Ammers, met blusboot, drones en een hoogwerker

GROOT-AMMERS • De brandweer in Groot-Ammers verzorgt op zaterdag 25 mei een open dag. In en rondom de brandweerkazerne aan de Voorstraat zijn tussen 10.00 en 15.00 uur activiteiten voor jong en oud.

Meerdere hulpdiensten presenteren zich aan het publiek. Want naast de brandweer is ook de politie en ambulancedienst aanwezig. Een autoladder van de brandweer is te bewonderen, waarmee bezoekers ook de hoogte in mogen.

Het team digitale verkenning van de brandweer toont haar blusrobot en verschillende drones. Voor kinderen zijn er onder meer diverse waterspellen.

Demonstraties

Om het brandweerwerk te ervaren worden demonstraties verzorgd. Tijdens deze demonstratie wordt duidelijk hoe de hulpdiensten werken bij het bevrijden van gewonden na een verkeersongeluk. Om 11.00 en 13.30 uur wordt deze demonstratie verzorgd.

De brandweer is voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s. Meer informatie kan men tijdens de open dag opvragen of via www.gabijdebrandweer.nl.

De ingang van het kazerneterrein is gelegen aan de Beatrixstraat in Groot-Ammers.