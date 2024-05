‘De Vrije Pers, streekblad voor de Alblasserwaard’: de eerste krant na de bevrijding

1 uur geleden

Nieuws 139 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • In alle vrijheid het nieuws brengen: dat kon na de oorlogsjaren weer in 1945. In de Alblasserwaard verscheen 25 mei de eerste uitgave van De Vrije Pers.

De eerste editie dook onlangs op bij het opruimen van een zolder in Groot-Ammers. Mede vanwege de papierschaarste in die periode beslaat het ‘Streekblad voor de Alblasserwaard’ slechts één pagina. De prijs: 6 cent.

Uitgangspunt van de samenstellers is de streekgenoten voorzien van informatie uit de eigen omgeving. ‘Naast de uitgave van het landelijk blad “Trouw”, dat op het ogenblik in de Alblasserwaard verspreid wordt, blijkt dringend behoefte te bestaan aan een streekblad, waarin een ruime plaats wordt gegeven aan het zogenaamde plaatselijke nieuws.’

‘Demonstratie van eendrachtige samenwerking’

Tegelijkertijd is het een podium voor officiële mededelingen aan de bevolking. ‘De uitgave van een dergelijk streekblad wordt door het Militair Gezag gewenst.’

Vanuit Alblasserdam doen de makers onder meer verslag van twee herdenkingssamenkomsten, op 14 en 15 mei in Alblasserdam. ‘De bedoeling was: dankzegging aan God voor de verlossing, herdenking van het verrichte werk en de daarbij gevallenen en tevens een demonstratie van eendrachtige samenwerking.’

Collecte in Molenaarsgraaf en Brandwijk

In Molenaarsgraaf en Brandwijk levert een collecte voor oorlogsslachtoffers maar liefst 10.000 gulden op. ‘Gezien het feit, dat deze gemeenten totaal slechts 350 gezinnen tellen, spreekt dit bedrag geheel voor zichzelf.’

Maar ook internationaal nieuws komt aan bod. Zo maakt De Vrije Pers bekend dat Heinrich Himmler, hoofd van de SS, is opgepakt. Zijn zelfmoord wordt ook beschreven.

‘Dokter en officier grepen hem bij de keel om het doorslikken van het vergif uit een glascapsule te verhinderen, maar het was reeds te laat. Een kwartier later lag de grootste en bloeddorstige aller beulen van Europa dood onder een deken.’

‘Den wir fahren gegen Engeland!’

En over het verschepen van Duitse krijgsgevangenen: ‘Toen gisteren in Amsterdam een stel moffen per boot het IJ moest oversteken, bezweek het publiek voor de verleiding en hief spontaan in koor aan: ‘Den wir fahren gegen Engeland!’.

De editie van 19 september ziet er al veel professioneler uit.

Opvallend bij het plaatselijke nieuws is een bericht uit Wijngaarden, onder de kop ‘Kippenhouders opgepast’: ‘Door de veehouder A.B. alhier, is aangifte gedaan van vermissing van 4 hennen en 4 handen. De Politie stelt een onderzoek in.’