PJG toneel en Entertainment brengt ‘Prins op het witte paard’ in Streefkerk en Noordeloos

wo 3 apr 2024, 11:59

Nieuws 523 keer gelezen











STREEFKERK • PJG Toneel en Entertaiment brengt zaterdag 6 april in dorpshuis De Vijf Lelies te Streefkerk de première van de nieuwe voorstelling ‘Prins op het witte paard’.

Het is een vrolijke voorstelling voor alle leeftijden, waarbij de prijs door paardenpech toevallig bij het huisje van Sneeuwwitje aankomt. In de parodie op de kindersprookjes spelen ook de dwergen, Assepoester en Doornroosje een verrassende rol.

De aanvang is 15.30 uur (zaal open om 15.00 uur). Tickets à 3,95 euro via www.pjg-streefkerk.nl. PJG brengt de voorstelling ook op vrijdag 12 april in het Noorderhuis in Noordeloos. Tickets inclusief frietje en ranja à 7,50 euro via www.pjg-streefkerk.nl.