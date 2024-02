Politie neemt vijf verwaarloosde pony’s in beslag in Oud-Alblas: ‘Ze waren erg mager’

24 minuten geleden

Nieuws 298 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Vijf verwaarloosde pony’s namen de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) vrijdagmiddag, in samenwerking met de dierenambulance, in beslag genomen de Beemdweg in Oud-Alblas.

Jelko de Ruijter, woordvoerder namens de LID, vertelt: “De pony’s waren erg mager en waren hoefbevangen. Hoefbevangenheid is een ontsteking in de hoef en voor paarden en pony’s ontiegelijk pijnlijk.”

De Ruijter vervolgt: “Als je de hoeven van een pony niet op tijd bekapt, gaan ze uitgroeien en dan krijgen ze lange sloffen met een punt eraan. Op een gegeven moment gaat dan ook het hoefbeen kantelen.”

“De pony staat dan niet meer recht op de poten en dan steekt het hoefbeen door de zool heen en krijgen ze ontiegelijk veel pijn.”

Directe inbeslagname

De LID kwam de dieren op het spoor naar aanleiding van een tip. Woensdag werd een eerste inspectie gedaan door de LID.

De situatie bleek zo ernstig, dat twee dagen later direct tot inbeslagname is overgegaan. Dit gebeurde met toestemming van een Officier van Justitie (OvJ).

Naar geheime locatie gebracht

De pony’s zijn vrijdagmiddag in een vrachtwagen meegenomen. Dierenambulance Dierenlot hielp bij het vangen van de pony’s.

De dieren zijn daarna door een opslaghouder naar een geheime locatie gebracht. Ze krijgen in de komende periode de nodige (medische) verzorging.

Vervolg

De eigenaar van de pony’s kan via de Officier van Justitie een straf opgelegd krijgen. Verder kan de OvJ besluiten dat de dieren herplaatst moeten worden.

Het kan ook zijn dat de OvJ de zaak te ernstig vindt en laat voorkomen bij de rechtbank. Dan bepaalt een rechter of en zo ja welke straf er moet volgen.

Tekst: Peter Stam