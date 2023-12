Ook dit jaar weer een nieuwjaarsduik in Lexmond

LEXMOND • Ook dit jaar wordt er in Lexmond weer een nieuwjaarsduik georganiseerd. In de haven mogen fanatiekelingen op 1 januari hun kater wegspoelen met een verfrissende plons in de Lek.

De duik in Lexmond is een officiële Unox Nieuwjaarduik, wat betekent dat deelnemers met de welbekende Unox-muts het water in gaan en dat er Unox erwtensoep wordt geserveerd. Iedereen die het water in is geweest ontvangt een oorkonde. Daarnaast is er warme chocolademelk, glühwein en ander lekkers voorhanden. Nieuw dit jaar is dat er ook een hottub aanwezig is, waarin vooraf moed kan worden verzameld of achteraf kan worden opgewarmd.

Nieuwjaarsreceptie

De organisatie is in handen van Watersportvereniging Bolsweerd, IJsclub DEV en stichting Vort met de Geit. Zij laten weten: “Vorig jaar hadden we zo’n 40 deelnemers en uiteraard hopen we dat dit jaar minstens net zo veel mensen het aandurven. Verder is het niet alleen voor de duikers leuk, in feite is het ook gewoon een nieuwjaarsreceptie voor Lexmonders. Iedereen is dus ook welkom om elkaar het beste te wensen voor het nieuw jaar en een kijkje te komen nemen.”

Deelnemers kunnen zich vanaf 14:30 uur aanmelden in het havengebouw, de duik vindt om 15:30 uur plaats. Of de duik definitief doorgaat wordt besloten door Unox en is afhankelijk van de weersomstandigheden.