Molenlanden heeft begrip voor zorgen, maar opvang Oekraïners in Waal 'is nodig'

29 minuten geleden

MOLENLANDEN/WAAL • Burgemeester Theo Segers van Molenlanden heeft begrip voor de zorgen die leven onder de bevolking van het dorpje Waal, vlakbij Langerak, over een opvanglocatie voor maximaal 75 Oekraïense vluchtelingen. Maar tegelijkertijd verwacht hij dat het zonder problemen kan verlopen.

“Er zijn woensdagavond tijdens een door de omwonenden ingelaste bijeenkomst verschillende bedenkingen en bezwaren geuit, die we allemaal serieus nemen”, vertelt Segers. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de overlast en onveiligheid van extra verkeer en de benodigde parkeerruimte die er nodig is. Ook het riool is genoemd. Kunnen er wel zoveel extra aansluitingen gerealiseerd worden op het toch al overbelaste netwerk?”

De gemeente heeft alles genoteerd en wil binnen enkele weken antwoord kunnen geven. “Maar op voorhand gaan we er nog steeds vanuit dat we op het terrein aan de Lekdijk 73a in Waal maximaal 75 Oekraïense vluchtelingen kunnen herbergen. We blijven in gesprek met inwoners over hun vragen en zorgen. Zo is er volgende week een inloopmoment.”

De gemeente kreeg tijdens de bijeenkomst van afgelopen woensdag, waar behalve de burgemeester ook wethouder Arco Bikker aanwezig was, van de omwonenden de kritiek dat ze ‘zomaar wat doen’. Segers: “Daar kunnen we ons niet in vinden. We hebben geprobeerd uit te leggen dat we te maken hebben met een noodwet, waardoor de gemeente bevoegd is om locaties voor vluchtelingenopvang aan te wijzen.”

Het is volgens de burgemeester niet zo dat geschikte locaties voor het oprapen liggen. “Daarbij moeten we goed rekening houden met de mogelijkheden die er zijn en de eisen die we hebben. Als gemeente nemen we ook de stelling in dat we maximaal 75 personen per locatie willen opvangen. Grotere gemeenten doen dat anders. Die plaatsen er honderden op één locatie. Het Rijk heeft ook liever grotere opvangplekken, omdat dat goedkoper is voor hen om te begeleiden. Maar wij vinden in Molenlanden dat 75 vluchtelingen op één plek genoeg is.”

Er klonk ook kritiek over de volgorde. Bewoners hadden graag vóór de besluitvorming door de gemeenteraad willen horen dat er een opvang voor Oekraïners in hun ‘achtertuin’ zouden komen. De gemeente wilde eigenlijk eerst dat de gemeenteraad een besluit zou nemen, om daarna de omwonenden te informeren. Omdat het plan uitgelekt was, waren omwonenden al eerder op de hoogte, maar dit was eigenlijk niet de bedoeling.

Segers: “We wilden eigenlijk de gemeenteraad een beslissing laten nemen over de grondaankoop en dan naar de omwonenden gaan. En aan de hand van hun input zouden we best de plannen nog wat aan kunnen passen. Maar dát er opvang moet komen, is onontkoombaar en moet via de noodwet zo snel mogelijk geregeld worden. We wilden geen onnodige onrust veroorzaken met een plan dat niet haalbaar blijkt.”

De gemeente Molenlanden gaat komende week al in gesprek over de genoemde zorgen en bezwaren van de omwonenden. In een brief die in de buurt verspreid gaat worden op woensdag 13 december staat uitleg over het plan en op vrijdag 15 december is er vervolgens een inloop voor de omwonenden. Dit inloopmoment vindt plaats van 15.00 tot 18.30 uur in ’t Anker aan de Lekdijk 53 in Langerak.