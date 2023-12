• Inwoners van het kleine rivierdorp Waal zijn verontwaardigd over plannen van de gemeente.

Ophef in Lekdorp Waal over plan voor opvang Oekraïners

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil in het Lekdorpje Waal 75 Oekraïners gaan opvangen. Het uitlekken van dit plan zorgt in het dorp voor veel ophef, bleek woensdag 6 december tijdens een informatieavond.

De avond was georganiseerd door een gebruiker van een terrein waarop de opvang zou moeten komen: een bedrijfsterrein van De-Lo op Lekdijk 73a, een firma die mobiele sanitaire eenheden verhuurt. Zodra bekend werd dat er een bijeenkomst zou zijn, besloten burgemeester Theo Segers en wethouder Arco Bikker woensdagavond hun verhaal te komen vertellen.

Gemeenteraad

Segers lichtte toe dat de gemeente omwonenden niet eerder had kunnen informeren omdat de gemeenteraad nog moet instemmen met aankoop van het terrein. De raad vergadert dinsdag 12 december over het onderwerp, in een besloten deel van de raadsvergadering.

Ontwrichtend

Inwoners vinden dat het voorzieningenniveau in het dorp van 130 inwoners niet toereikend is en zijn bang dat het naar verhouding grote aantal Oekraïners een ontwrichtende impact zal hebben.