Stichting Tess op uitgestelde wintermarkt in Lexmond

54 minuten geleden

Nieuws











LEXMOND • Stichting Tess staat op vrijdag 8 december van 14.00 tot 21.00 uur op de wintermarkt in Lexmond.

De markt zou eigenlijk op 24 november gehouden zijn, maar werd toen afgelast vanwege weersomstandigheden.

Stichting Tess verkoopt op 8 december de overgebleven luxe chocoladeletters voor 4 euro per stuk en twee voor 7,50 euro. Ze zijn er in de smaken melk, puur en wit. Naast de chocoladeletters worden er loten verkocht voor de grote Kerstloterij met als hoofdprijs een vakantie naar Curaçao.

Andere prijzen zijn: een verblijf op Curaçao; vakantie in Europarcs Efteling; diverse Ritualspakketten; diverse supermarktbonnen en nog diverse andere prijzen.

De loten kosten 5 euro per stuk. De officiële trekking door een notaris vindt plaats op 22 december 2023. Degene die niet in de gelegenheid zijn om naar de Wintermarkt, maar toch willen mee doen aan de verloting, kunnen loten bestellen via Whatsapp: 06-44640058 of email: marduits@outlook.com of Messenger-bericht (Marianne Duits).