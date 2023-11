• Wethouder Arco Bikker was duidelijk: 'Als het COA grootschaligere locaties eist, dan gaat het niet in Molenlanden gebeuren'.

Molenlanden wil geen grootschalige opvang asielzoekers

wo 29 nov. 2023, 10:13

MOLENLANDEN • Maximaal 75 asielzoekers per locatie, dat is de eis die de gemeente Molenlanden zal neerleggen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Burgemeester en wethouders van Molenlanden hebben zeven criteria opgesteld voor plekken waar asielzoekers opgevangen mogen worden. Een van de eisen is dat een locatie maximaal 75 personen mag huisvesten. Dinsdagavond 28 november bleek tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken & Verkeer dat alle fracties het daarmee eens zijn.

Naastenliefde en angst

Raadsleden wezen op solidariteit, medemenselijkheid en barmhartigheid als het gaat over de opvang van asielzoekers. “Niet meer dan logisch dat onze gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en dat we kijken wat bij ons past”, aldus Bert Snoek (VVD). Pieter van Bruggen (CU) constateerde wel: “Barmhartigheid lijkt hand in hand te gaan met bezorgdheid, naastenliefde met angst.”

Oekraïners

Ferry van der Koelen (PM) vroeg zich af: “Het is opvallend dat er voor Oekraïners wel locaties zijn gevonden en voor asielzoekers niet. Wat is het verschil in benadering?” Wethouder Arco Bikker: “Er zijn voor Oekraïners en statushouders verschillende regelingen. Oekraïners opvangen wordt nog steeds gezien als spoed en nood, daarover gaat de burgemeester. Als het een vorm wordt van structurele huisvesting, dan ga ik erover.”

Huisvesting jongeren

Het CDA greep het onderwerp aan om aandacht te vragen voor de huisvesting van jongeren en senioren. Jan Arie Koorevaar: “We zouden net zo druk moeten zijn met de huisvesting van jongeren en senioren als met de opvang van asielzoekers. Waar blijft het actieve grondbeleid?” Wethouder Bikker: “Het zijn verschillende vraagstukken. De druk op de woningmarkt is groot. Dat heeft ook met onder andere arbeidsmigranten te maken.”

Extra inspanning

Koorevaar gaf zich nog niet gewonnen. “Je hoort in de samenleving: hoe houden we de balans erin? Hoe zou u ertegenaan kijken als we zeggen: als we iets doen in een dorp met opvang, dan doen we ook een extra inspanning voor jongeren- of ouderenhuisvesting, om draagvlak te creëren.”

Verdeling over gemeente

Bikker kon niets beloven. “Dat is een discussie die er ligt met de provincie. Het kan zijn dat een opvanglocatie aan de rand van een dorp het begin is van een ontwikkeling. Maar denk niet dat we twintig tot dertig locaties hebben die er voor in aanmerking komen. Verdeling over de gemeente vinden we van belang, dat moet zorgen voor draagvlak. Het COA geeft vervolgens aan of het een begaanbare route is.”

Weerstand wegnemen

Verwijzend naar de zetelwinst van de PVV reageerde Koorevaar: “Er is iets gebeurd vorige week, daar moeten we serieus mee omgaan. Is dit dan het juiste raadsvoorstel? Ik weet het niet. Je kunt weerstand misschien wegnemen als je extra inspanning toezegt voor jongerenhuisvesting als er ergens een locatie voor asielzoekers komt.”

Niet helpend

Doe Mee zag er niet veel heil in. Joke van de Graaf: “U wilt iets wat al heel lang gevraagd wordt binnen onze gemeente: hoe kunnen we woningbouw versnellen. Ik vraag me af of dit helpend gaat zijn.” Pieter van Bruggen (CU): “Ik denk wel dat het goed is om het niet hierbij te betrekken, maar er los van te houden. Het moet niet een soort wassen neus worden.”

Ruilobject

Ook Bert Snoek van de VVD was sceptisch. “Koorevaar wil het als een ruilobject inzetten om draagvlak te vergroten. Daar voel ik weinig voor. Maar ik wil er best een keer over doorpraten. Het probleem speelt in heel Molenlanden, ik voel weinig voor wisselgeld per locatie en kern.”

In gesprek

Ook de SGP ging niet mee met het CDA op dit punt. Corné Egas: “Ik huiver ervoor om een heel directe link te leggen. Misschien is het goed om dorpen zelf in een actievere houding te zetten. Ga in gesprek met dorpen: hoe kijken jullie hier tegenaan? Als wethouder Van Helden gesprekken voert in een dorp, laat hij opvang van asielzoekers meenemen in die gesprekken. Een pro-participatietraject. Wellicht kun je de jongerenhuisvesting daarin meenemen, in een soort totaal plan.”

Zuiver houden

Ferry van der Koelen: “Een koppeling maken? Volgens mij moet je het zuiver houden. En ik ga ervan uit dat de wethouder zijn uiterste best doet om huisvesting te creëren. Het is geen zuivere zaak als het ineens wel zou lukken als er opvang voor asielzoekers komt.”

Enquête inwoners

Koorevaar verwees vervolgens naar de enquête die onder inwoners is gehouden, over het onderwerp ‘opvang asielzoekers. “Uit dat onderzoek bleek dat een derde van onze inwoners positief is, een derde is tegen, en een derde zegt ‘het moet maar’. Onze raad zegt: nee, we zijn voor. Je wilt polarisatie voorkomen of lijmen. Ik ben erg voor het voorstel van de heer Egas. Je wilt dat gemeenschappen aangeven wat ze kunnen dragen.”

Extra middelen

Het CDA vraagt zich af of het COA de gemeente kan helpen. “Vraag het COA: help ons om draagvlak te houden, door ons misschien ook met extra middelen te helpen bij het maken van een dorpsagenda, waardoor we middelen hebben voor de aankoop van grond. Als we het niet zo integraal bekijken gaan we bij een enquête onder inwoners misschien op een andere verhouding uitkomen dan drie keer een derde.”

Ter Apel ramvol

In een toelichting op de keuze van het college vertelde Bikker: “Het is goed om te kijken naar structurele plekken. We kunnen niet meer zeggen dat er sprake is van een incident als vluchtelingen naar Nederland komen. Ter Apel zit nu ramvol, asielzoekers worden gehuisvest op boten en in hotels, tegen veel kosten en vaak onder omstandigheden die niet wenselijk zijn.”

Grens

Bikker was ook duidelijk over de grens die Molenlanden stelt. “Als het COA grootschaligere locaties eist, dan gaat het niet in Molenlanden gebeuren. Als wij het passend willen maken bij onze samenleving, zodat draagvlak gecreëerd kan worden, dan vinden we 75 de max.”

Geen noodlocaties

Verwijzend naar de enquête onder inwoners zei de wethouder: “Een grote meerderheid zei: ga verantwoord met de middelen om. Noodlocaties, daarvoor moet je veel kosten maken en na heel korte tijd moet de groep weer weg. Er is dan een netwerk van vrijwilligers omheen ontstaan, maar op een nieuwe plek kun je weer opnieuw beginnen.”

Eén klacht

Over de crisisnoodopvang in Bleskensgraaf kon Bikker melden: “Die is er nu een maand of zeven, acht, eerst met vijftig, nu met zeventig asielzoekers. We hebben één klacht gekregen afgelopen zomer. Weerstand is aan de voorkant vaak groter dan als de opvang er eenmaal is.”

Volgende vergadering

Voorzitter Wietse Blok concludeerde dat het onderwerp opnieuw besproken moet worden tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 december.