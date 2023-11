Gemeente Molenlanden en stichting Jeugdteams ZHZ ondertekenen contract voor jeugdhulpdienstverlening

MOLENLANDEN • Wethouder Piet Vat en directeur-bestuurder An Theunissen van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ondertekenden op woensdag 15 november een contract voor de jeugdhulpdienstverlening in het sociaal team van gemeente Molenlanden. Het contract is de uitkomst van een aanbesteding die de gemeente deed om een samenwerkingspartner te selecteren voor jeugdhulp in het sociaal team. Het contract gaat in vanaf 1 januari 2024 en heeft een looptijd van drie jaar, met een optie tot verlenging van één jaar.

Samenwerking verlengd

Gemeente Molenlanden werkte al eerder samen met Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en is blij dat ze de samenwerking kunnen voortzetten. “De stichting heeft veel ervaring en expertise op het gebied van jeugdhulp. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met hen de beste zorg kunnen bieden aan onze jonge inwoners en hun gezinnen”, aldus wethouder Vat.

Ook directeur-bestuurder An Theunissen sprak haar waardering uit over de samenwerking: “We zijn blij met de uitkomst. Onze professionals en organisatie zetten zich dagelijks in voor de gezinnen in Molenlanden en dat kunnen zij met veel passie blijven doen. Op die manier dragen we bij aan dat jeugdigen opgroeien tot zelfredzame volwassenen. Zo bouwen we samen met de gemeente en de partners aan een samenleving waar inwoners zich blijvend van betekenis voelen voor die samenleving.”

Het sociaal team

Het sociaal team is het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien, zorg, welzijn, werk en inkomen. Het team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden. Samen zoeken zij naar oplossingen op maat voor de inwoners.

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid zal zich binnen het sociaal team richten op jeugdhulp en werkt nauw samen met andere organisaties binnen het sociaal domein.