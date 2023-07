Zonnepanelen eerste grote stap naar verduurzamen Wingerds Hof in Wijngaarden

1 uur geleden

Nieuws 190 keer gelezen

WIJNGAARDEN • Dorpshuis ’t Wingerds Hof in Wijngaarden is vorige week voorzien van 86 zonnepanelen. Het is een eerste grote stap naar verduurzaming, want in de toekomst wil het bestuur nog uitbreiden met accu-opslag voor de eigen opgewekte energie en laadpalen voor auto`s.

Het leveren, aanbrengen en de complete installatie werd door het plaatselijke bedrijf SolarOplossing gedaan en is afgelopen week gerealiseerd. “Door deze zonnepanelen zijn we een groot deel van het jaar zelfvoorzienend en zeer duurzaam bezig en verwachten we flink te besparen op onze energiekosten”, vertelt Wim de Groot namens het bestuur van ’t Wingerds Hof.

“Het hele systeem willen we in de toekomst nog uitbreiden met accu-opslag voor onze eigen opgewekte energie en laadpalen voor auto`s uit de buurt en als service aan de bezoekers van het `t Wingerds Hof.”

De aanschaf van de zonnepanelen werd geheel gefinancierd uit eigen middelen. Daarnaast is een bijdrage ontvangen van het Oranjefonds van 4000 euro en van de Rabobank van 2500 euro.

In september start het dorpshuis een actie om ‘Vrienden te worden van ‘t Wingerds Hof’ voor bedrijven en particulieren. Wim: “We willen iedereen bij ons prachtige multifunctionele accommodatie betrekken om zo de Wijngaardse gemeenschap leefbaar en het gebouw betaalbaar te houden voor alle verenigingen die er gebruik van maken en gasten die we mogen verwelkomen.”