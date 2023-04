Feestelijke start duurzame en biobased renovatie seniorenwoningen Meerkerk

40 minuten geleden

Nieuws 154 keer gelezen

MEERKERK • Fien Wonen en Hagemans Vastgoedonderhoud zijn op woensdag 19 april 2023 gestart met de duurzame en biobased renovatie van sociale huurwoningen aan het Oranjeplein in Meerkerk. Het project omvat niet alleen het renoveren en uitbreiden van een aantal van deze woningen, maar ook het verduurzamen van de woningen om ze gasloos en energiezuinig te maken.

De woningen worden geschikt gemaakt voor senioren en voldoen ruim aan de normen voor nieuwbouw in 2035. De woningen aan het Oranjeplein zijn oorspronkelijk gebouwd als ouderenwoningen, maar voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen voor deze doelgroep. Door de woningen uit te bouwen en rollatortoegankelijk te maken, worden ze geschikt gemaakt voor senioren.

Natuurlijke materialen

De renovatie en uitbreiding van de woningen wordt zoveel mogelijk biobased uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden. De kunststof raamkozijnen worden aangepast en voorzien van HR++ glas, en de vloerbalken van de begane grond worden hergebruikt.

Zonnepanelen

Om de woningen gasloos en energiezuinig te maken, worden ze voorzien van zonnepanelen, een zonneboiler en elektrische radiatoren. Het dak, de gevels en de vloeren worden zwaar geïsoleerd om warmteverlies te voorkomen. De MPG score van het renovatieplan is 0,284, ruim beter dan de huidige gestelde normen voor nieuwbouw. Ook op het gebied van circulariteit wordt een goede score behaald, met een building circularity index van 57% voor de ingebrachte materialen.

Oplevering

De woningen zullen later dit jaar via het woonruimteverdeelsysteem Woongaard worden toegewezen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven op www.woongaard.com om in aanmerking te komen voor een woning. Het is belangrijk dat het inkomen voldoet aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning en dat de huishoudengrootte past bij het type woning. De woningen worden naar verwachting in oktober 2023 opgeleverd.